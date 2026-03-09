Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
Втр, 10
Срд, 11
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.50 / 78.85 09/03 13:45
Нал. EUR 92.21 / 92.50 09/03 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
Вчера 16:33
1 075
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 091
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
769
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 998
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани появится еще один мурал
Мурал появится на фасаде дома № 18 на Соборной площади, в котором ранее открыли молодежный креативный кластер «Первая электростанция». Пока неизвестно, что изобразят на здании.

В Рязани появится еще один мурал. Об этом 9 марта сообщили в Telegram-канале «субЪкультура».

Мурал появится на фасаде дома № 18 на Соборной площади, в котором ранее открыли молодежный креативный кластер «Первая электростанция». Пока неизвестно, что изобразят на здании.

Фото: Telegram-канал «субЪкультура».