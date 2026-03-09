В Рязани появится еще один мурал

Мурал появится на фасаде дома № 18 на Соборной площади, в котором ранее открыли молодежный креативный кластер «Первая электростанция». Пока неизвестно, что изобразят на здании.

В Рязани появится еще один мурал. Об этом 9 марта сообщили в Telegram-канале «субЪкультура».

Фото: Telegram-канал «субЪкультура».