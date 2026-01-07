В Рязани открыли молодежный креативный кластер «Первая электростанция»

В Рязани открыли первую очередь молодёжного креативного кластера «Первая электростанция». Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Уточняется, что кластер расположился на исторической территории, где более ста лет назад функционировала первая городская электростанция.

Недавно завершилась реконструкция административного корпуса, в котором уже начали работать офисы и создано пространство для креативной команды региона.

Проект реализуется поэтапно: в одном из зданий уже открыт Дом молодёжи, а в этом году в деревянном домике планируется запуск пекарни. Полное функционирование кластера ожидается к 2027 году, когда здесь появятся офисы, магазины, кафе и общественные пространства, предоставляемые на льготных условиях.

Кластер «Первая электростанция» также станет частью маршрута «Рязань пешеходная» и новой точкой притяжения для активной и талантливой молодёжи в центре города.