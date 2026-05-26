Рязанцы поддержали возвращение улице Фурманова исторического названия
Рязанцы в рамках опроса поддержали возвращение улице Фурманова исторического названия. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

По словам председателя Рязанской топонимической комиссии Николая Булычева, в 1928 году Монастырскую улицу переименовали в улицу Фурманова, к тому времени Казанский монастырь уже был закрыт. Позже он возобновил работу и действует до сих пор.

«Мы против переименования улиц, мы ратуем за возвращение исторических названий. Там практически домов не осталось. Все развалилось, люди переселились. Сейчас самое благоприятное время, чтобы вернуть историческое название», — объяснил Николай Булычев.

Он также выразил мнение, что решения должны принимать эксперты, а проводить специальные опросы по переименованию неправильно.

Уточняется, что Рязанская топонимическая комиссия за годы своего существования вернула исторические названия 18 улиц.

Николай Булычев рассказал о необходимости изменить название улицы Халтурина.

«Большая часть улицы сейчас называется Спортивной. Но осталось там буквально четыре дома, где еще сохраняется улица Халтурина. Это для меня боль. Я считаю, что необходимо избавиться от этого названия», — сообщил председатель топонимической комиссии.

Еще одна улица, которой, по его мнению, следует вернуть название, располагается около Рязанского Кремля. Речь про улицу Рабочих, ранее она называлась Архиерейской.

Напомним, о переименовании улицы Фурманова в Рязани начали говорить в 2024 году. Стало известно, что ей вернут историческое название, указатели заменят, но местным жителям при этом менять документы не нужно. Позже рязанские коммунисты выступили против данного решения. Их позиция заключалась в том, что имя автора романа «Чапаев» Дмитрия Фурманова не должно быть забыто.