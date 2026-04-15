Рязанские коммунисты выступили против переименования улицы Фурманова

Рязанские коммунисты выступили против переименования улицы Фурманова, названной в честь известного писателя и героя Гражданской войны. Об этом сообщается в сообществе ВКонтакте «КПРФ — Рязанское областное отделение». Они считают, что имя Дмитрия Фурманова, автора романа «Чапаев», не должно быть забыто, и призывают администрацию города не заниматься переименованием улиц. Коммунисты также обратили внимание на исчезновение сквера имени 26 Бакинских комиссаров и предложили вернуть это название скверу рядом с памятником Григорию Петрову, одному из комиссаров. В своем заявлении они подчеркнули, что переименование улиц и скверов, названных в честь героев, является неуважением к истории и памяти предков.

КПРФ попросили прекратить обсуждения о смене названия улицы Фурманова и сохранить исторические названия, которые напоминают о советском прошлом страны. Они призывают рязанцев поддержать их инициативу и не допустить исторической несправедливости.

Ранее сообщили о том, что в Рязани могут изменить названия для трех улиц.

Напомним, раньше улица называлась Монастырской: около сорока строений на ней входили в ансамбль Казанского монастыря.