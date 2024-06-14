В Рязани переименуют улицу Фурманова

Ей хотят вернуть прежнее имя — Монастырская.

В Рязани топонимическая комиссия хочет вернуть улице Фурманова историческое название — Монастырская. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Название улица получила по располагавшемуся там Казанскому монастырю. Ее длина составляет 355 метров. Как сказали в сюжете, это самая короткая улица в Рязани.

С приходом советской власти в 1917 году Казанский женский монастырь начали разорять, а через пару лет и вовсе уничтожили, подвергнув репрессиям монахинь. На территории разместили концлагерь «нетрудового элемента». Тогда переименовали и улицу Монастырскую — в Фурманова. Ее назвали в честь человека, который никогда не имел отношения к Рязани.

Спустя 80 лет после разорения Казанский женский монастырь начали восстанавливать. Его почти полностью отреставрировали. Сейчас продолжают благоустраивать территорию. Она становится частью туристических маршрутов.

Как рассказали в сюжете, в ближайшее время улице Фурманова вернут историческое название — Монастырская. Указатели заменят. Уточняется, что менять паспорта местным жителям не нужно.

Фото: ГТРК «Ока»