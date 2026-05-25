Уголовное дело о гибели рязанки под глыбой льда направлено в суд

В Рязани завершили расследование уголовного дела о гибели девушки под глыбой льда, материалы направлены в суд. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР. Инцидент произошел вечером 4 марта 2026 года. Снег и наледь сошли с крыши дома № 21/24 на Первомайском проспекте на тротуар на улице Павлова. Часть массы упала на 27-летнюю девушку, проходящую вдоль многоквартирного дома. Она скончалась в медучреждении. Следствием установлено, что генеральный директор УК «Олимп-сервис» оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.

По подозрению в совершении преступления руководителя организации задержали.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее стало известно, что директора УК Артема Солодова, который был ответственен за уборку этой крыши ото льда и снега, поместили под домашний арест, несмотря на требования следствия о СИЗО.

Фото и видео: СУ СКР по Рязанской области.