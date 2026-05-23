Рязанка попросила мэра ввести тариф на 25 льготных поездок

Пенсионерка обратилась к главе администрации Борису Ясинскому с предложением ввести льготный тариф на 25 поездок по карте «Умка». Сейчас доступны только пакеты на 50 и 90 поездок, но, по словам заявительницы, ей неудобно оплачивать больший объем, чем она реально использует. Предложение взято в работу. Вопрос прозвучал на личном приеме граждан. Также жители поднимали темы благоустройства, ремонта дорог и вывоза мусора.

В Рязани пенсионерка обратилась к главе администрации Борису Ясинскому с предложением ввести льготный тариф на 25 поездок по карте «Умка». Сейчас доступны только пакеты на 50 и 90 поездок, но, по словам заявительницы, ей неудобно оплачивать больший объем, чем она реально использует.

Предложение взято в работу. Вопрос прозвучал на личном приеме граждан. Также жители поднимали темы благоустройства, ремонта дорог и вывоза мусора.

Напомним, в 2024 году рязанская гордума приняла решение об отмене льготного проезда для предпенсионеров (женщины 55-60 лет, мужчины 60-65 лет). Для остальных льготных категорий ввели лимит — не более 50 поездок в месяц.

Из-за возмущений рязанцев депутаты предложили вернуть возможность выбора: оставить 50 поездок или увеличить лимит до 90. Депутаты отметили, что лишь 26% льготников полностью исчерпывали месячный пакет и с 1 декабря 2024 года льготники получили возможность выбирать между пакетами на 50 или 90 поездок.