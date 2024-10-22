Рязанцам могут увеличить количество льготных поездок до 90

Соответствующий проект предложили на комитете по бюджету и налогам гордумы во вторник, 22 октября.

Рязанцам могут увеличить количество льготных поездок на общественном транспорте до 90. Соответствующий проект предложили на комитете по бюджету и налогам гордумы во вторник, 22 октября.

На заседании комитета проект представлял один из его авторов — депутат Александр Чайка. В проекте отмечается, что рязанцу-льготнику предоставят выбор — покупать проездной с лимитом в 50 поездок или в 90. Стоимость тарифа рассчитывается по одной и той же формуле, соответственно, льготная транспортная карта с 90 поездками будет обходиться дороже. Депутат отметил, что только 26 процентов рязанцев воспользовались всеми поездками за прошлые месяцы.

Депутат фракции КПРФ Эвелина Волкова считает, что законопроект об увеличении стоимости проездных в первую очередь отразился на незащищенных слоях населения. По ее словам, теперь пенсионеры вынуждены экономить количество льготных поездок за счет своего здоровья и иногда передвигаться по городу пешком. Депутат от ЛДПР Максим Мустафин согласился с ее мнением.

«Когда вносили данный законопроект, мы говорили, что он сырой. В других регионах ЦФО гибкая система подхода к ограничению поездок. Где-то дешевле проездной, где-то разрешены 20 или 30 поездок. Почему мы перекладываем проблемы администрации на плечи социально-незащищенных граждан? Кому нужны 90 поездок, если только 26 процентов рязанцев проезжают 50?» — спросил Мустафин.

Александр Чайка отметил, что, если бы у бюджета было больше денег — проезд для льготников сделали бы бесплатным, но «проездные билеты это дополнительная мера соцподдержки, а не основная».

«Откуда нам забрать деньги, чтобы направить их на полностью бесплатные проезды?» — спросил Чайка.

Мустафин предложил фракциям еще раз обсудить проект, сделав упор на опыт других областей. Все депутаты, кроме него, проголосовали «за» и направили проект решения в гордуму.

Ранее редакция РЗН. Инфо разбиралась в нововведениях в оплате проезда на рязанском общественном транспорте.