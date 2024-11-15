С 1 декабря рязанцы смогут увеличить количество льготных поездок
Изменения вступят в силу с 1 декабря.
С 1 декабря рязанцы смогут увеличить количество льготных поездок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Гордума приняла проект, согласно которому рязанцы смогут выбирать количество фиксированных поездок до 50 или 90 в месяц. При расчете стоимости тарифа будет использована уточненная формула.
Стоимость месячного проезда для школьников составит:
- 50 поездок — 473 руб./месяц; 90 поездок — 851 руб./месяц;
- для детей из малообеспеченных семей: 50 поездок — 270 руб./месяц; 90 поездок — 486 руб./месяц.
Стоимость студенческого проездного составит:
- для студентов очной формы обучения: 50 поездок — 810 руб./месяц; 90 поездок — 1 458 руб./месяц;
- для студентов с детьми: 50 поездок — 405 руб./месяц; 90 поездок — 729 руб./месяц;
- для студентов из многодетных неполных семей: 50 поездок — 405 руб./месяц; 90 поездок — 729 руб./месяц;
- для студентов из малообеспеченных семей: 50 поездок — 405 руб./месяц; 90 поездок — 729 руб./месяц.
«Льготная» транспортная карта будет стоить:
- для пенсионеров: 50 поездок — 675 руб./месяц; 90 поездок — 1 215 руб./месяц;
- для представителей многодетной семьи: 50 поездок — 675 руб./месяц; 90 поездок — 1 215 руб./месяц;
- для вдов (вдовцов) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), не вступивших в повторный брак: 50 поездок — 675 руб./месяц; 90 поездок — 1 215 руб./месяц.
Напомним, депутаты разработали проект об увеличении льготных поездок после того, как их стоимость увеличилась. По их словам, из-за этого пенсионеры начали экономить количество льготных поездок за счет своего здоровья и иногда передвигаться по городу пешком.