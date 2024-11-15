С 1 декабря рязанцы смогут увеличить количество льготных поездок

Изменения вступят в силу с 1 декабря.

С 1 декабря рязанцы смогут увеличить количество льготных поездок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Гордума приняла проект, согласно которому рязанцы смогут выбирать количество фиксированных поездок до 50 или 90 в месяц. При расчете стоимости тарифа будет использована уточненная формула.

Стоимость месячного проезда для школьников составит:

50 поездок — 473 руб./месяц; 90 поездок — 851 руб./месяц;

для детей из малообеспеченных семей: 50 поездок — 270 руб./месяц; 90 поездок — 486 руб./месяц.

Стоимость студенческого проездного составит:

для студентов очной формы обучения: 50 поездок — 810 руб./месяц; 90 поездок — 1 458 руб./месяц;

для студентов с детьми: 50 поездок — 405 руб./месяц; 90 поездок — 729 руб./месяц;

для студентов из многодетных неполных семей: 50 поездок — 405 руб./месяц; 90 поездок — 729 руб./месяц;

для студентов из малообеспеченных семей: 50 поездок — 405 руб./месяц; 90 поездок — 729 руб./месяц.

«Льготная» транспортная карта будет стоить:

для пенсионеров: 50 поездок — 675 руб./месяц; 90 поездок — 1 215 руб./месяц;

для представителей многодетной семьи: 50 поездок — 675 руб./месяц; 90 поездок — 1 215 руб./месяц;

для вдов (вдовцов) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), не вступивших в повторный брак: 50 поездок — 675 руб./месяц; 90 поездок — 1 215 руб./месяц.

Напомним, депутаты разработали проект об увеличении льготных поездок после того, как их стоимость увеличилась. По их словам, из-за этого пенсионеры начали экономить количество льготных поездок за счет своего здоровья и иногда передвигаться по городу пешком.