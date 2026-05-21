Пострадавший от атаки БПЛА дом в Рязани проверили на безопасность

Пострадавший от атаки БПЛА дом на улице Новоселов проверили на безопасность. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на своем прямом эфире 21 мая.

По словам главы региона, получено заключение по состоянию подъездов 9 и 10 дома № 42 по улице Новоселов. Согласно экспертизе, конструкции находятся в аварийном состоянии — принято решение о демонтаже этих секций.

Администрация города организует встречу с жильцами пострадавшего дома.

Напомним, мэр Рязани Ясинский сообщал, что на улице Новоселов, дом № 42, потребуется разбор подъезда 10 и частичный разбор подъезда 9. На Касимовском шоссе завалы разобрали.

