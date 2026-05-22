В центре Рязани затопило дорогу

В Рязани на площади Ленина произошел прорыв, из-за которого вода хлынула на проезжую часть. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По предварительной информации, причиной мог стать прорыв на водопроводе. По словам очевидцев, вода течет в сторону улицы Сенной.

Ранее похожая коммунальная авария произошла на улице Грибоедова. Тогда после прорыва трубопровода без горячей воды остались жители 40 домов.