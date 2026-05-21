В Рязани затопило горячей водой улицу Грибоедова

Очевидцы сообщают, что на перекрестке Грибоедова и Вознесенской из люков бьет вода. Глубина потопа на дороге достигает примерно 15 сантиметров. Предположительно, произошла авария на водопроводе.