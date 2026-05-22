В Рязани из-за аварии на водопроводе 40 домов остались без горячей воды

На улице Грибоедова произошел прорыв горячей воды из-за выхода из строя сифонного компенсатора. Специалисты РМПТС откачали воду и приступили к замене поврежденного участка. Без горячего водоснабжения остались около 40 жилых домов на улицах Грибоедова, Вознесенской, Есенина, Затинной, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, Фурманова, Фирсова, а также школа № 8 и горбольница № 4. Жителей просят не приближаться к месту работ. О сроках восстановления сообщат дополнительно.

Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

