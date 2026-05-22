Малков рассказал подробности ночной атаки на Рязанскую область

Глава региона уточнил, что вечером и ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — заключил Малков. Напомним, беспилотная опасность в регионе действует с 20:45 21 мая. Угроза сохраняется.