В Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявили в 20:45 21 мая. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Напомним, в ночь на 21 мая в Рязанской области также действовала угроза БПЛА.