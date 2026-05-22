Силы ПВО отразили еще одну атаку на Рязанскую область

Силы ПВО отразили еще одну атаку на Рязанскую область. Об этом сообщает Минобороны.

Всего в ночь на 22 мая над регионами РФ сбили 217 украинских беспилотника. Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.

Количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется. В регионе продолжает действовать беспилотная опасность.