В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 3:00 21 мая. Она сохранялась всю ночь. Угрозу атаки отменили в 5:02 21 мая.
Напомним, Рязанскую область снова пытались атаковать БПЛА в среду, 20 мая.
Также жители поврежденных после атаки беспилотниками домов в Касимовском округе получат выплаты.