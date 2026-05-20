Рязанскую область снова пытались атаковать БПЛА

С 09:00 до 14:00 20 мая над регионами РФ сбили 94 украинских беспилотника. Силы ПВО отбили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в ночь на 20 мая над регионом сбили беспилотник, обломки которого повредили три частных дома в Касимовском округе. Позже в Рязанской области снова объявляли угрозу атаки БПЛА. Она действовала до 11:17.