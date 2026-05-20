В Рязанской области круглосуточно следят за пожарной обстановкой в лесах

Министр природопользования региона Александр Новиков на совещании проинформировал о мерах, принимаемых в 2026 году. Он отметил, что для контроля ситуации создан резерв противопожарной техники, оборудования, снаряжения и ГСМ. Новиков добавил, что региональные диспетчерские службы в круглосуточном режиме ведут мониторинг пожарной обстановки в лесах. Осуществляется наземное патрулирование, выполнение противопожарного обустройства лесов. Кроме того, обновляется техника. С 6 мая из-за жары введено ограничение на посещение лесов.

Зампред облправительства Рустам Халиков провел совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе облправительства.

Со ссылкой на данные МЧС уточняется, что с начала пожароопасного сезона в 2026 году в регионе зарегистрировано 81 возгорание, что на 89% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время увеличение случаев палов сухой травы зарегистрировано в Михайловском и Скопинском округах.

Помимо этого, на совещании особое внимание уделили обеспечению пожарной безопасности в сельхозпредприятиях. О проводимой работе рассказали главы Клепиковского, Спасского, Касимовского, Сасовского округов. Уточняется, что в муниципалитетах организована опашка территорий, создание минерализованных полос, формируются добровольные пожарные дружины.

Напомним, пожароопасный сезон в Рязанской области начался с 1 апреля.