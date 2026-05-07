В Рязанской области ввели ограничения на посещение лесов из-за угрозы пожаров

С 6 по 26 мая 2026 года в Рязанской области вводятся ограничения на посещение лесов из-за угрозы лесных пожаров. Как отметили на сайте регионального минприроды, в это время нельзя будет не только гулять по лесам, но и въезжать туда на машинах. Запрещены также разведение костров, использование мангалов и сжигание мусора. Отмечается, что эти меры приняты из-за сухой и ветреной погоды, которая увеличивает риск возникновения пожаров. Ограничения действуют во всех 19 лесничествах области.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 15 000 до 30 000 рублей, а для организаций — от 100 000 до 400 000 рублей. Если нарушение приведет к пожару, штрафы будут значительно выше.