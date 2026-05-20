В Госдуме назвали туристический налог «проблемным»

Как заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев, издержки администрирования этого налога оказались выше объёмов привлечённых средств. Он добавил, что некоторые муниципалитеты уже начали отказываться от него. «Мы анализировали практику в нашем профильном комитете по туризму — вопросы, конечно, есть. Мы направляли запросы в Министерство финансов. Проблемы связаны с тем, что мы существенно нагрузили бизнес. Для туристов этот налог не так уж значим, но для самой индустрии он оказался проблемным», — сказал собеседник НСН.

Напомним, в Рязани ввели туристический налог с 1 января 2025 года. Сообщалось, что он принес в бюджет города 8,2 млн рублей за полгода.