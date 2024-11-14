Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 98.37 0.41 14/11
ЦБ EUR 104.29 0.04 14/11
Нал. USD 98.10 / 97.45 14/11 12:25
Нал. EUR 104.10 / 105.00 14/11 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
14 996
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
28 541
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
31 127
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
35 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В 2025 году в Рязани введут туристический налог
Налог на территории Рязани введут с 1 января 2025 года. Ставка налога в 2025 году составит 1%.

В 2025 году в Рязани появится туристический налог. Информацию сообщили на комитете гордумы по бюджету и налоговой политике в четверг, 14 ноября.

Налог на территории Рязани введут с 1 января 2025 года. Размер туристического налога зависит от стоимости суточного проживания в объекте размещения — гостинице, хостеле и других. Ставка налога в 2025 году составит 1%. Предполагается, что она будет повышаться на 1% ежегодно. То есть к 2029 году ставка вырастет до 5%.

Начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова рассказала, что проект решения рассчитан на ближайшие три года. Она отметила, что налог не придется платить льготникам и детям.

Депутаты задали вопрос о суммах, которые Рязань сможет получить от турналога. По словам Финогеновой, при разработке проекта за пример взяли опыт Ярославля. Там рассчитывали получить выгоду от налога в 41 миллион рублей. В других случаях суммы доходили до 100 миллионов.

«Пока нет утвержденной методики, мы не можем сказать точные суммы. Методику в ближайшее время утвердят», — отметила Финогенова.

Проект депутаты одобрили единогласно, окончательное решение по нему примут на заседании Рязанской гордумы.

Напомним, в июле регионам разрешили вводить туристический налог. Ранее сообщалось, что он появится в Казани и Сочи.