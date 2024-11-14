В 2025 году в Рязани введут туристический налог

Налог на территории Рязани введут с 1 января 2025 года. Ставка налога в 2025 году составит 1%.

В 2025 году в Рязани появится туристический налог. Информацию сообщили на комитете гордумы по бюджету и налоговой политике в четверг, 14 ноября.

Налог на территории Рязани введут с 1 января 2025 года. Размер туристического налога зависит от стоимости суточного проживания в объекте размещения — гостинице, хостеле и других. Ставка налога в 2025 году составит 1%. Предполагается, что она будет повышаться на 1% ежегодно. То есть к 2029 году ставка вырастет до 5%.

Начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова рассказала, что проект решения рассчитан на ближайшие три года. Она отметила, что налог не придется платить льготникам и детям.

Депутаты задали вопрос о суммах, которые Рязань сможет получить от турналога. По словам Финогеновой, при разработке проекта за пример взяли опыт Ярославля. Там рассчитывали получить выгоду от налога в 41 миллион рублей. В других случаях суммы доходили до 100 миллионов.

«Пока нет утвержденной методики, мы не можем сказать точные суммы. Методику в ближайшее время утвердят», — отметила Финогенова.

Проект депутаты одобрили единогласно, окончательное решение по нему примут на заседании Рязанской гордумы.

Напомним, в июле регионам разрешили вводить туристический налог. Ранее сообщалось, что он появится в Казани и Сочи.