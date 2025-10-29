Туристический налог принес в бюджет Рязани 8,2 млн рублей за полгода

За первую половину 2025 года в бюджет Рязани поступило 8,2 млн рублей за счет туристического налога. Соответствующие данные содержатся в постановлении администрации города. В документе отмечается, что налог введен для привлечения дополнительных средств для развития туристической инфраструктуры. Выплачивать его должны организации и физические лица, которые предоставляют места для временного проживания.

Напомним, ставка налога в 2025 году составляет 1%. Сумма зависит от стоимости суточного проживания в объектах размещения — гостинице, хостеле и других. Также предполагается, что ставка будет ежегодно повышаться на 1%.

Кроме того, ранее в Рязанской области ужесточили правила для гостиничного бизнеса. Согласно новым требованиям, организации обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре и выплачивать туристический налог. В ином случае гостиницы и базы отдыха не смогут публиковать свои объявления и предложения на сайтах о путешествиях.