Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили

Беспилотную опасность в регионе повторно объявили в 08:19 20 мая. В 11:17 угрозу отменили. Напомним, в ночь на 20 мая над Рязанской областью сбили беспилотник. обломки которого повредили 3 частных дома в Касимовском округе.