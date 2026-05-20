Рассмотрена кассация по делу о хищении 15 млн при закупке техники для Рязани

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор осужденного по делу о хищении 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники для Рязани. Информация опубликована в картотеке дел. Кассационная жалоба поступила от Евгения Алексеева, которому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Во вторник, 19 мая, суд принял решение оставить «жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения». Подробнее о задержании начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака и его подчиненных можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Напомним, в июле 2025 года фигурантам уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники в Рязани вынесли приговор. Железнодорожный районный суд признал виновными бывшего начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака, гендиректора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева и сотрудника фирмы-производителя коммунальной техники Артура Сидорова. Позже на приговор подали апелляционную жалобу, однако решение суда первой инстанции оставили в силе.

