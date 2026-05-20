Фестиваль уличной еды пройдёт в Рязани 22 мая

На Лыбедском бульваре в Рязани 22 мая состоится фестиваль уличной еды. Об этом сообщили в Центре креативных индустрий.
Мероприятие пройдёт в один из финальных дней фестиваля ГТО.
Гостей ждут гастрономические мастер-классы по приготовлению бургеров и хот-догов, дегустации блюд и угощения от фудтраков «СТАНЦИЯ»: «Русская», «Риса», «Мяса», Рыбы" и «Жар».
Также для посетителей подготовили развлекательную программу.
Кроме того, 22 и 23 мая в фудтраках «СТАНЦИЯ» будут действовать специальные спортивные акции для гостей.
Фестиваль начнётся в 17:00 у малой сцены на Лыбедском бульваре — рядом с улицей Мюнстерской. Организаторы посоветовали взять с собой средства от насекомых.
Ранее организаторы сообщали о переносе фестиваля, который должен был состояться 16 мая. Тогда мероприятие отменили из-за атаки БПЛА на Рязанскую область.
Возрастное ограничение — 0+.
Фото: Центр развития креативных индустрий.