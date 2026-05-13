На Лыбедском бульваре пройдет фестиваль уличной еды

В субботу, 16 мая, на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль уличной еды. Об этом сообщили в ЦРКИ. Проект реализуется Центром развития креативных индустрий совместно с брендом «Резиденция вкуса». Гости смогут поучаствовать в гастрономических мастер-классах по приготовлению бургеров и хот-догов, а также продегустировать кухню всех фудтраков «Станция»: «Русская», «Риса», «Мяса», «Рыбы» и «Жар». Посетителей также ждут выступления диджея и иллюзиониста, активности для детей и взрослых, акции и конкурсы. Праздник завершит выступление группы «Смит». Начало — в 14:00. Возрастное ограничение — 0+.

Начало — в 14:00 16 мая. Подробную программу опубликуют в ближайшее время.

Фото: Центр развития креативных индустрий.