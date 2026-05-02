В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили в 15:24 2 мая. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. В МО РФ сообщили, что с 8.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Краснодарского края.