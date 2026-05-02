Ночью в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили в 02:22. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. Угрозу атаки на территории региона отменили в 07:10.

Ночью в Рязанской области действовала угроза атаки БПЛА. Соответствующие оповещения от РСЧС приходили рязанцам на телефоны 2 мая.

Беспилотную опасность объявили в 02:22. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам. Угрозу атаки на территории региона отменили в 07:10.

Напомним, 1 мая угроза беспилотных атак действовала около двух часов. Позже стало известно число сбитых БПЛА в России.