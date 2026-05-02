В России сбили 215 украинских беспилотников

Отмечается, в течение прошедшей ночи в период с 20.00 1 мая до 8.00 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.