В Рязанской области утвердили новые правила застройки в охранной зоне усадьбы Есенина

Теперь охраняемый объект именуется «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович. В усадьбе — мемориальный музей С. А. Есенина». Новые требования касаются только охранной зоны самой усадьбы в Константинове, а не всей территории достопримечательного места «Есенинская Русь» площадью около 45 тысяч гектаров.

18 мая правительство Рязанской области приняло постановление, которое изменило градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы, где в 1895 году родился и жил Сергей Есенин в селе Константиново Рыбновского района. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Теперь охраняемый объект именуется «Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович. В усадьбе — мемориальный музей С. А. Есенина». Новые требования касаются только охранной зоны самой усадьбы в Константинове, а не всей территории достопримечательного места «Есенинская Русь» площадью около 45 тысяч гектаров. Кроме того, документом отменены три ранее действовавших постановления, регулировавших использование земель в границах музея-заповедника Есенина (от 2006, 2008 и 2019 годов).

Территории разделяются на несколько типов зон, и для каждой установлены свои правила.

Охранные зоны ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 [22 земельных участка на карте помечены фиолетовым, розовым и коричневыми цветами]— это территории, прилегающие непосредственно к усадьбе и другим объектам культурного наследия. Здесь действуют наиболее строгие ограничения:

запрещено новое строительство, за исключением линейных объектов (инженерные сети), если они не нарушают историческую среду, а также работ по восстановлению утраченных элементов историко-градостроительной или природной среды;

нельзя использовать строительные технологии, которые могут негативно повлиять на объект культурного наследия и историческую застройку;

запрещено размещение взрыво- и пожароопасных объектов;

ограничено размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений (киоски, навесы, автостоянки), если они нарушают исторический облик: запрещено размещать рекламные конструкции на крышах, щиты, настенные панно, информационные таблички площадью более 0,6 м², указатели высотой более 1,8 м и шириной более 1,2 м;

нельзя устанавливать базовые станции сотовой связи, антенно-мачтовые конструкции, если они мешают визуальному восприятию усадьбы. При этом для этих зон разрешены работы по благоустройству, но только если они не вредят объекту.

В зонах ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 разрешено обустройство дорожек из традиционных материалов (камень, брусчатка, гравий), посадка зелени, установка скамеек, урн, восстановление традиционных оград высотой не более 1,3 метра.

Охранная зона ОЗ-4 [на карте территория помечена оранжевым цветом] имеет схожие ограничения, но с учетом специфики территории — там размещено кладбище. Здесь, помимо общих запретов, допускаются работы, связанные с его функционированием: разрешена организация захоронений, установка мемориальных знаков, малых архитектурных форм.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-0 [на карте помечена светло-коричневым цветом]— здесь предельная высота любых объектов при строительстве или реконструкции составляет 0,1 метра, минимальный процент озеленения — не менее 5%. Эта зона включает в себя дороги и пешеходные дорожки.

Для зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 [шесть участков, на карте обозначенных голубым цветом] устанавливаются следующие ограничения:

предельная высота объектов — 6,5 метра;

максимальная застройка участка — не более 30%, минимальное озеленение — не менее 30%;

жилые дома должны быть одноэтажными, деревянными, на каменном основании, рубленные из бревен, с двускатной или вальмовой крышей (угол наклона 30-40°), окна с Т-образным переплетом и традиционными наличниками;

для строительства или реконструкции должны использоваться аналогичные материалы, крыша вальмовая со светелкой, угол наклона кровли допускается 20-30°.

В требованиях определена цветовая гамма фасадов. Могут использоваться оттенки коричневого, зеленого, бордового, белый цвет, но запрещены яркие цвета — розовый, малиновый, красный, оранжевый, фиолетовый. Кровля для жилых домов допускается в темных матовых оттенках коричневой, серой, зеленой гаммы; для нежилых зданий — серый, зеленый, коричневый темных тонов. Материалы для домов — древесина, кирпич, камень. При этом кровля может быть выполнена листовое железо. Запрещены глянцевые, зеркальные, светоотражающие поверхности.

Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) [зеленый цвет на карте] имеет следующие ограничения:

запрещена хозяйственная деятельность, нарушающая облик исторического и природного окружения, вызывающая загрязнение почв, воды, воздуха;

нельзя уничтожать ценные зеленые насаждения;запрещено строительство и реконструкция, если они нарушают характеристики природной среды, за исключением случаев, когда это необходимо для функционирования объекта культурного наследия;

также ограничено размещение базовых станций связи и антенных конструкций, если они мешают визуальному восприятию ландшафта.

Кроме того, во всех охранных зонах (ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4) и в зоне регулирования застройки ЗРЗ-1 зафиксированы единые требования к размещению инженерного оборудования:

технические устройства (вентиляция, кондиционирование, газоснабжение, связь, видеонаблюдение) можно размещать на фасадах, кроме тех, что формируют территории общего пользования;

внешние блоки кондиционеров, антенны, распределительные шкафы перед фасадами, выходящими на общие территории, должны устанавливаться на расстоянии не менее 2 метров;

архитектурные элементы на крышах (купола, шатры, фронтоны) не должны превышать 1\4 высоты здания;

дымоходы, вентиляционные каналы, антенны, молниеотводы не учитываются при расчете предельной высоты зданий.

Напомним, в границах достопримечательного места «Есенинская Русь» оказались 42 населенных пункта, жители которых годами сталкивались с трудностями при регистрации домов, ремонте жилья и подведении коммуникаций.

Действовавшие с 2019 года регламенты, разработанные по поручению Минкультуры России, предусматривали строгие ограничения даже для хозяйственных построек.

Зампред регионального правительства Артем Бранов отмечал, что по поручению губернатора Павла Малкова ведется работа по смягчению регламентов. Новые требования, утвержденные 18 мая, касаются непосредственно охранной зоны усадьбы в Константинове, а не всей территории «Есенинской Руси» площадью около 45 тысяч гектаров.

Принятие смягченных правил для 42 сел в границах «Есенинской Руси» ожидаются в скорейшем времени.