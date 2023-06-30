Бранов: границы Есенинской Руси не будут меняться

Границы Есенинской Руси не будут меняться. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

«Есенинская Русь, Константиново — это наша жемчужина. Застройка Константинова недопустима, но с другой стороны — это место, которое должно развиваться. Под ограничительные регламенты попало порядка 40 с лишним тысяч га и больше 30 населенных пунктов», — отметил Бранов.

Он подчеркнул, что люди из-за этого не могут сделать пристройку к дому. Вице-губернатор упомянул попытку рязанца совершить суицид в столице.

«С такими абсурдными вещами мы будем бороться… Мы собираем информацию от людей, инвесторов и властей. Там где необходимо регламенты изменить, конечно, не в сторону многоэтажной застройки, а в сторону возможности ведения обычной хозяйственной жизни… Мы эту работу проводим, уверен в следующем году завершим», — заявил политик.

Он отметил, что границы Есенинской Руси «ни в коем случае не будут меняться».

«Мы с ними согласны, но регламенты, границы населенных пунктов, которые не соответствуют реальным, мы будем менять и приводить в соответствии с запросом местных жителей», — заключил Бранов.

Ранее губернатор Павел Малков заявлял, что ограничения на территории «Есенинской Руси» нужно пересмотреть.