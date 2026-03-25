Парламентарии прокомментировали отчет главы региона о результатах работы правительства Рязанской области в 2025 году

В рамках заседания регионального парламента, состоявшегося в среду, 25 марта, депутаты рассмотрели отчет губернатора Рязанской области Павла Малкова об итогах деятельности правительства в 2025 году. Глава региона ответил на вопросы партийных фракций, представленных в законодательном собрании. Депутаты приняли отчет к сведению и высказали свое мнение. Председатель областной Думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») отметил, что в докладе губернатора были приведены не просто цифры и факты, характеризующие достижения по различным направлениям.

«Павел Малков обозначил и конкретные планы дальнейшего развития Рязанской области. Мы работаем единой командой. Наша общая задача — чтобы люди видели реальные изменения на местах, — сказал Аркадий Фомин. — В социальной сфере приоритеты остаются прежними: это помощь участникам специальной военной операции и их близким, а также поддержка семей с детьми. Мы не только вводим новые выплаты, но и добавляем сервисы для удобства и повышения качества жизни рязанцев. Один из ключевых ориентиров — безусловное исполнение всех социальных обязательств, в том числе по льготному лекарственному обеспечению».

Спикер уточнил, что увеличение расходов бюджета на социальные цели стало возможным благодаря работающей экономике.

«Валовый региональный продукт составил 103%, рост промышленности достиг 8%. Хорошими темпами развивается агропромышленный комплекс. В целом это все способствует увеличению собственных доходов бюджета, позволяет нам участвовать в федеральных программах и привлекать дополнительные средства для реализации важнейших проектов. Здесь хотелось бы отметить выстроенную работу с федеральным центром и, в частности, помощь, оказываемую депутатом Государственной Думы Андреем Макаровым. Только в прошлом году в регионе в эксплуатацию было введено 28 социальных объектов», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Руководитель фракции ЛДПР в областной Думе Александр Стариков акцентировал внимание на том, что доклад губернатора был обширным и развернутым:

«Глава региона говорил не только об успехах. Он также затронул ряд острых тем, волнующих рязанцев. В ответ на вопрос, касающийся излишних ограничений на территории „Есенинской Руси“, Павел Малков сообщил, что в настоящее время правительством области ведется активная работа по смягчению запретов. Надеемся на ее скорейшее завершение».

Присутствовавший на отчете главы региона сенатор РФ, представитель от Рязанской областной Думы Игорь Мурог подробно остановился на развитии системы образования.

«Регион продемонстрировал впечатляющие результаты. 35 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, 740 ребят — медали „За особые успехи в учении“. Рязанская область поднялась на 11 позиций в олимпиадном рейтинге, 10 школьников стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады. С прошлого года победители олимпиад и стобалльники, поступившие в рязанские вузы, получают премию губернатора — 150 тысяч рублей. В два раза выросло число договоров о целевом обучении, — напомнил сенатор. — Активно совершенствуется инфраструктура. В 2025 году отремонтированы 2 детских сада, 9 школ и 1 колледж, в 213 школах оснащены кабинеты ОБЗР и труда. Строятся 7 новых школ, включая крупнейшую на 1650 мест в районе ДПР-7 и школу в селе Дядьково на 1050 мест. Дошкольное образование доступно для 100% детей. В Совете Федерации и дальше будем поддерживать инициативы, направленные на развитие региона».

Фото взято с сайта рязанской областной думы.