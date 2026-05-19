В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности отменен в 10.31 19 мая. Угроза атаки действовала с 23.27 18 мая. Жителей призывали избегать открытых участков и не подходить к окнам. Напомним, в ночь на 19 мая БПЛА снова попытались атаковать Рязанскую область. Всего сбили три дрона. По предварительным данным, пострадавших и серьезных повреждений нет.