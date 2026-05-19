БПЛА снова попытались атаковать Рязанскую область

Всего в ночь на 19 мая силы ПВО сбили 315 дронов над регионами России. Точное количество сбитых беспилотников над Рязанской областью не уточняется. Дроны также были сбиты над над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Напомним, в Рязанской области сохраняется угроза атаки БПЛА.

Позже губернатор сообщил подробности ночной атаки.