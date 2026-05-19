Малков сообщил подробности ночного налета БПЛА на Рязанскую область
Губернатор отметил, что в ночь на 19 мая над территорией Рязанской области сбили три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьезных повреждений нет. Напомним, в Рязанской области продолжает действовать беспилотная опасность.
