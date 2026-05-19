В Литве призвали НАТО напасть на Калининград

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — заявил глава МИД Литвы, добавив, что у альянса якобы есть «средства», которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в эксклаве. В свою очередь зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на сказанное и сравнил антироссийские заявления из Прибалтики с «лаем мосек».

Напомним, в январе 2026 года бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус говорил, что у НАТО разработан план блокады Калининградской области. Позже стало известно, что альянс отрабатывает сценарии захвата.