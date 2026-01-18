В Литве заявили, что у НАТО разработан план блокады Калининграда

Как заявил бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, в альянсе разработан сценарий блокады Калининградской области на случай войны с Россией. «Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской [Калининградской. — прим. ред.] области», — сказал дипломат. При этом он отказался называть город Калининградом, объяснив, что он якобы «не имеет отношения к России».

Ранее депутат Госдумы пригрозил НАТО третьей мировой войной в случае блокады Калининграда.