Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 2026 16:30
547
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 2026 13:35
1 617
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 494
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 678
В Литве заявили, что у НАТО разработан план блокады Калининграда
Как заявил бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, в альянсе разработан сценарий блокады Калининградской области на случай войны с Россией. «Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской [Калининградской. — прим. ред.] области», — сказал дипломат. При этом он отказался называть город Калининградом, объяснив, что он якобы «не имеет отношения к России».

Бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» заявил, что у НАТО разработан план блокады Калининградской области. Его слова передал РЕН ТВ.

Как заявил литовский дипломат, в альянсе разработан сценарий блокады Калининградской области на случай войны с Россией.

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской [Калининградской. — прим. ред.] области», — сказал дипломат.

При этом Дариус Юргелявичус отказался называть город Калининградом, заявив, что он якобы «не имеет отношения к России».

Ранее депутат Госдумы пригрозил НАТО третьей мировой войной в случае блокады Калининграда.