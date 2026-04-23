МИД: страны Запада отрабатывают сценарии блокады Калининградской области

По словам Грушко, НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в этой части Европы. Кроме того, как отметил собеседник агентства, активность ОЭС заметно усиливается, а сами силы ориентированы на оперативное реагирование в районах Северной Атлантики, Балтийского моря и Крайнего Севера.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны Запада во время учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом 23 апреля он сообщил в интервью РИА Новости.

Напомним, в январе 2026 года бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус говорил, что у НАТО разработан план блокады Калининградской области.