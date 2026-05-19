Рязанцы пожаловались на «плывущий» тротуар после ремонта на улице Новоселов

Рязанка написала, что в прошлом году МП «Водоканал города Рязани» проводил ремонт трубопровода, в ходе которого был демонтирован пешеходный тротуар. После завершения работ плитка была уложена с нарушениями технологии. На фото видно, что покрытие просело и образовались неровности.

Рязанка обратилась в соцсетях с жалобой на состояние тротуара у дома № 50 по улице Новоселов. Плитку, которая «поплыла» уложили после прорыва трубы в 2025 году.

Напомним, в августе 2025 года рязанцы сообщили, что улицы Дашково-Песочни пятый день заливает канализация.

Прорыв произошел на улице Зубковой.

15 августа был зафиксирован очередной прорыв трубопровода около дома № 50 по улице Новоселов. Повреждена труба диаметром 600 мм. Без воды остались около 32 тысяч жителей 114 домов в 4, 5 и 6 микрорайонах. Губернатор Павел

Малков обращал внимание, что при прорыве пострадало благоустройство территории, и поручил оперативно привести его в порядок.

Фото: соцсети.