Улицы Дашково-Песочни пятый день заливает канализация

«Улица Новоселов продолжает тонуть. К вчерашним двум прорывам добавился третий на Зубковой в районе Дашковской ярмарки. Все стекает вниз на Новоселов. Мы тонем! Спасите. Пятый день фонтаны бьют», — отметили в посте. Напомним, 5 августа сообщалось о прорыве на улице Зубковой.