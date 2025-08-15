Рязань
Мэрия: без воды в Песочне остались 32 тысячи рязанцев
Напомним, утром 15 августа произошел прорыв канализации. Из-за этого нарушилась система водоснабжения 4, 5, 6 микрорайонов Дашково-Песочни.

Для жителей организовали подвоз воды. Бесплатную воду привезли к домам № 50 и 54 по улице Новоселов.

Прокуратура начала проверку после прорыва трубопровода в Рязани.