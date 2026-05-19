Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом от домашних питомцев

Об этом 19 мая в беседе с ТАСС заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Маргарита Мельникова. По ее словам, домашние животные могут стать источником инфекции после охоты на грызунов. Поэтому важно ограничить их контакты. Помимо этого, в местах, где встречаются грызуны, нужно проводить влажную уборку ватно-марлевыми повязками. Кроме того, если привезли кошек и собак на дачу, не допускать, чтобы они охотились на мышей и других.

Мельникова обратила внимание, что от человека к человеку передается хантавирус только штамма Андес, который встречается в Западном полушарии.

«Случаи заражения хантавирусом были известны и раньше. Болезнь может начинаться, как COVID-19 — с боли в мышцах, повышения температуры, либо как отравление — появляется тошнота, диарея, в дальнейшем болезнь может протекать по типу поражения почек или поражения бронхолегочной системы — именно дыхательная недостаточность обусловливает высокий процент летальности при заражении», — сказала эксперт.

В публикации напомнили, что вспышка хантавируса произошла в апреле на лайнере, который вышел из Аргентины и совершал круиз к Антарктиде. На борту скончалась супружеская пара из Нидерландов, затем еще один человек. 18 мая в ВОЗ заявили, что среди пассажиров лайнера обнаружили 11 случаев заболевания, из них три с летальным исходом.

Кроме того, ранее сообщалось, что сейчас хантавирус не связан с рисками для России, однако в будущем вирусы такого типа теоретически могут мутировать и стать более заразными.