Вспышку хантавируса назвали неопасной для россиян

По словам академиков РАН, вирус давно изучен, а методы его профилактики и лечения хорошо известны. Основными переносчиками инфекции остаются грызуны, поэтому ключевой мерой защиты называют борьбу с ними и соблюдение правил гигиены. Отмечается, что сейчас хантавирус не связан с рисками для России, однако в будущем вирусы такого типа теоретически могут мутировать и стать более заразными.

Вспышку хантавируса назвали неопасной для россиян. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам академиков РАН, вирус давно изучен, а методы его профилактики и лечения хорошо известны. Основными переносчиками инфекции остаются грызуны, поэтому ключевой мерой защиты называют борьбу с ними и соблюдение правил гигиены.

Отмечается, что сейчас хантавирус не связан с рисками для России, однако в будущем вирусы такого типа теоретически могут мутировать и стать более заразными.