В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с хантавирусом в России

Отмечается, что в России известен вариант хантавирусной инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). В Роспотребнадзоре пояснили, что с начала года вспышек на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная. Регистрируются лишь единичные случаи, что говорит об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости. В ведомстве уточнили, что случай, произошедший на круизном лайнере, был связан с другим, значительно отличающимся вариантом хантавируса — Андес. Его переносчик — карликовый рисовый хомяк, российский климат для него неприемлем. Это снижает риск появления на территории страны.

В России с начала года не зафиксировано вспышек хантавируса. Об этом 12 мая сообщил Роспотребнадзор в канале на платформе «Макс».

Чтобы хантавирус Андес не завезли в Россию, пропускной контроль на границе усилили, заключили в публикации.

