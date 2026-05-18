В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили 18 мая в 12:48. Угроза действовала с 4:18 18 мая. Ее сохраняли дважды, в 6:40 и 9:18. Ранее стало известно о 8-летней девочке, погибшей во время массированной атаки БПЛА на Рязань. Напомним, 40 рязанцев, пострадавших при атаке БПЛА, получили по 15 тысяч рублей.

