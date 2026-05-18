40 рязанцев, пострадавших при атаке БПЛА, получили по 15 тысяч рублей
40 рязанцев, пострадавших в результате атаки беспилотников на Рязань 15 мая, уже получили финансовую помощь в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Кричинский на заседании рязанского правительства. «Работа началась сразу в день происшествия. На данный момент 40 человек получили выплаты по 15 тысяч рублей. В ближайшие дни планируем приступить к перечислению средств тем, кто получил ранения или серьезно пострадал. Заявлений от этой категории граждан пока не поступало», — объяснил министр.

Кроме того, в области организованы пункты временного размещения. Часть семей уже находятся в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор», другие варианты предусмотрены в центре «Семья» и стационарных учреждениях для пожилых людей и граждан с инвалидностью.

«На сегодня в „Сосновом бору“ проживают девять семей», — добавил Андрей Кричинский.

Напомним, 15 мая Рязань подверглась атаке со стороны ВСУ с использованием беспилотников. В результате удара повреждены два многоквартирных жилых дома. Обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия. Погибли четыре человека, 12 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Подробнее — в сюжете РЗН. инфо.