40 рязанцев, пострадавших при атаке БПЛА, получили по 15 тысяч рублей

40 рязанцев, пострадавших в результате атаки беспилотников на Рязань 15 мая, уже получили финансовую помощь в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Андрей Кричинский на заседании рязанского правительства.
«Работа началась сразу в день происшествия. На данный момент 40 человек получили выплаты по 15 тысяч рублей. В ближайшие дни планируем приступить к перечислению средств тем, кто получил ранения или серьезно пострадал. Заявлений от этой категории граждан пока не поступало», — объяснил министр.
Кроме того, в области организованы пункты временного размещения. Часть семей уже находятся в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор», другие варианты предусмотрены в центре «Семья» и стационарных учреждениях для пожилых людей и граждан с инвалидностью.
«На сегодня в „Сосновом бору“ проживают девять семей», — добавил Андрей Кричинский.
Напомним, 15 мая Рязань подверглась атаке со стороны ВСУ с использованием беспилотников. В результате удара повреждены два многоквартирных жилых дома. Обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия. Погибли четыре человека, 12 получили ранения, среди пострадавших есть дети.
