8-летняя девочка погибла во время массированной атаки БПЛА на Рязань

Стала известна личность погибшего ребенка во время атаки на Рязань в ночь на 15 мая. Жертвой стала 8-летняя азербайджанка. По данным «Областной рязанской газеты», тело девочки доставал из-под завалов дома ее отец. «На этом месте, где произошел ночью взрыв, должен был лежать я. Я иногда сплю в зале, когда поздно возвращаюсь домой, чтобы не будить своих. В эту ночь зашел домой и увидел, что на этом месте спит дочь. Я хотел ее перенести на кровать, но она посмотрела на меня и тихо сказала: „Папа, я тут посплю, а ты, пожалуйста, иди к маме“. Ночью я извлек ее тело из груды бетонных руин вместе с сотрудниками МЧС», — рассказал отец погибшей девочки. Напомним, ночью 15 мая Рязань подвергалась массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, 28 пострадали.

