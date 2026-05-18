Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
27°
Втр, 19
27°
Срд, 20
27°
ЦБ USD 73.13 -0.01 16/05
ЦБ EUR 85.18 -1.11 16/05
Нал. USD 74.96 / 74.70 18/05 09:05
Нал. EUR 89.71 / 90.30 18/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 092
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 341
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 394
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 720
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
8-летняя девочка погибла во время массированной атаки БПЛА на Рязань
Стала известна личность погибшего ребенка во время атаки на Рязань в ночь на 15 мая. Жертвой стала 8-летняя азербайджанка. По данным «Областной рязанской газеты», тело девочки доставал из-под завалов дома ее отец. «На этом месте, где произошел ночью взрыв, должен был лежать я. Я иногда сплю в зале, когда поздно возвращаюсь домой, чтобы не будить своих. В эту ночь зашел домой и увидел, что на этом месте спит дочь. Я хотел ее перенести на кровать, но она посмотрела на меня и тихо сказала: „Папа, я тут посплю, а ты, пожалуйста, иди к маме“. Ночью я извлек ее тело из груды бетонных руин вместе с сотрудниками МЧС», — рассказал отец погибшей девочки. Напомним, ночью 15 мая Рязань подвергалась массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, 28 пострадали.

Стала известна личность погибшего ребенка во время атаки на Рязань в ночь на 15 мая. Об этом сообщает «Областная рязанская газета».

Жертвой стала 8-летняя азербайджанка.

По данным издания, тело девочки доставал из-под завалов дома ее отец.

«На этом месте, где произошел ночью взрыв, должен был лежать я. Я иногда сплю в зале, когда поздно возвращаюсь домой, чтобы не будить своих. В эту ночь зашел домой и увидел, что на этом месте спит дочь. Я хотел ее перенести на кровать, но она посмотрела на меня и тихо сказала: „Папа, я тут посплю, а ты, пожалуйста, иди к маме“. Ночью я извлек ее тело из груды бетонных руин вместе с сотрудниками МЧС», — рассказал отец погибшей девочки.

Напомним, ночью 15 мая Рязань подвергалась массированной атаке БПЛА. Четыре человека погибли, 28 пострадали. Подробнее о происшествии в сюжете.

Фото: Рязанская Областная газета.