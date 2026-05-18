В Рязанской области началась подготовка к купальному сезону

В Скопинском округе купальный сезон начнется 1 июня. Как сообщила райадминистрация, в этом году официально будут работать три пляжа — в селах Успенское, Новые Кельцы и Делехово. Отмечается, что водолазы уже очистили дно и обследовали акваторию. В ближайшие дни планируется обработка берега от комаров и клещей. Напомним, в Рязани купальный сезон стартует тоже с 1 июня. Будут работать 5 городских пляжей, на обслуживание и содержание которых в 2026 года выделили три миллиона 150 тысяч рублей.

