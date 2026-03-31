Названа дата начала купального сезона в Рязани

Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня. Будут работать 5 городских пляжей: 3 — на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче. В мэрии отметили, что все городские пляжи будут укомплектованы штатом из спасателей, медработников, уборщиков, будут организованы спасательные посты и медицинские пункты. Водолазы обследуют зоны купания, возьмут пробы воды. Ранее рязанцам представили концепцию, по которой намерены обустроить городские пляжи.

Названа дата начала купального сезона в Рязани. Об этом сообщает мэрия.

Купальный сезон в Рязани начнется с 1 июня. Будут работать 5 городских пляжей: 3 — на Борковских карьерах, пляж на Ореховом озере и на реке Старица в районе Лысой горы в Солотче.

В мэрии отметили, что все городские пляжи будут укомплектованы штатом из спасателей, медработников, уборщиков, будут организованы спасательные посты и медицинские пункты. Водолазы обследуют зоны купания, возьмут пробы воды.

Ранее рязанцам представили концепцию, по которой намерены обустроить городские пляжи.